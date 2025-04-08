Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам

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Инфекционист из Уфы заявила, что ВИЧ может дать о себе знать болью в горле и диареей, также некоторые, по ее словам, наблюдают у себя высыпания и снижение массы тела.
Однако председатель фонда по профилактике социально-значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, назвав ее странной.
По словам эксперта, только анализы могут показать, есть инфекция или нет.
Он добавил, что тест на ВИЧ рекомендуется сдавать не реже раза в год, а если люди ведут рискованный образ жизни, то лучше проверяться раз в полгода.
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«В ВИЧ-инфекции специфических симптомов нет. Все остальное это из области фантазии и страхов людей», — сказал он.
По словам эксперта, только анализы могут показать, есть инфекция или нет.
«Человек может без симптомов переносить ВИЧ. А любые беспокойства — это лишний раз повод сдать тест», — объяснил Пчелин.
Он добавил, что тест на ВИЧ рекомендуется сдавать не реже раза в год, а если люди ведут рискованный образ жизни, то лучше проверяться раз в полгода.
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Анастасия Панченко