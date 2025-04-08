Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам

Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам

Председатель фонда Пчелин: ВИЧ протекает бессимптомно
Фото: iStock/burakkarademir

Фото: iStock/burakkarademir

Инфекционист из Уфы заявила, что ВИЧ может дать о себе знать болью в горле и диареей, также некоторые, по ее словам, наблюдают у себя высыпания и снижение массы тела.
Однако председатель фонда по профилактике социально-значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, назвав ее странной.

«В ВИЧ-инфекции специфических симптомов нет. Все остальное это из области фантазии и страхов людей», — сказал он.

По словам эксперта, только анализы могут показать, есть инфекция или нет.

«Человек может без симптомов переносить ВИЧ. А любые беспокойства — это лишний раз повод сдать тест», — объяснил Пчелин.

Он добавил, что тест на ВИЧ рекомендуется сдавать не реже раза в год, а если люди ведут рискованный образ жизни, то лучше проверяться раз в полгода.

Читайте также:

Врач рассказала, к чему могут привести весенние перепады температур

«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток

Выбитые зубы, секс с верблюдами и ВИЧ: на что готовы девушки на вечеринках шейхов в ОАЭ за 84 миллиона?
#секс
#инфекция
#вич
#врач
#человек
#анализы
#люди
«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин
Анфиса Чехова призвала уходить мужчин в декрет для повышения демографии
08 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/O_Lypa

Глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет в случае, если жена более успешна в карьере. Слова бывшей телеведущей приводит Shot.
По словам Чеховой, мужчины имеют право уйти в декрет, однако они не делают этого из-за возможного общественного осуждения. Считается, что мужчина должен работать, а не сидеть дома и менять ребенку подгузники. Анфиса уверена, что женщины начнут чаще рожать, если в декрет будут уходить папы.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берёт, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — отметила Чехова.

Она добавила, что в России пора вводить моду на мужчин, которые могут хорошо заботиться о женщине и ребенке.

Читайте также:

Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»

В России поддержали инициативу поднять декретные пособия студенткам в 10 раз

В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком
#женщины
#законопроект
#мужчины
#мужчина
#пособия
#дома
#депутат
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнес Иды Галич терпит серьезные убытки
08 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/Roxiller

Бизнес Иды Галич перестал приносить прибыль и ушел в минус. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, в 2023 году годовая прибыль доставки суши Yoji составила порядка восьми миллионов рублей, а в 2024 фирма принесла 1,6 миллиона убытков.

Так, доставка суши Галич 34-летней показала отрицательный финансовый рост. Предполагается, что причиной этому стала некачественная продукция. Посетители часто жаловались на то, что роллы мало того, что невкусные, так еще и очень дорогие.

Ранее также сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

Читайте также:

Беременная Ида Галич показала серию снимков с отдыха в Дубае

«Самый необычный смолток»: беременная Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае

Гинеколог рассказала об опасности злоупотребления алкоголем Идой Галич во время беременности
#работа
#бизнес
#проект
#продукция
#рост
#доставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве отказались называть улицу в честь Овечкина
Депутат Семенников: называть улицу в честь Овечкина не позволяет закон
08 апреля 2025, 11:27

Фото: iStock/Sergdid

Назвать улицу в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который недавно побил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, не представляется возможным, так как не позволяет закон. Об этом заявил депутат Мосгордумы и член комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников.
Так он прокомментировал в беседе с «Постньюс» идею назвать в честь Овечкина проектируемый проезд № 1808, который располагается рядом со стадионом «Динамо».

По его словам, присвоить улице или какому-либо объекту в Москве имя любого известного человека можно лишь по рекомендации мэра или президента, или же «новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц».
«Овечкин — выдающийся спортсмен, и «его имя достойно быть увековеченным в городской топонимике», но есть вопросы формального характера, поэтому предложение пока рассматривать не будут, подчеркнул Семенников. Депутат пожелал хоккеисту «отменного здоровья, долгих лет жизни и еще многих забитых шайб» и напомнил, что тот всегда поддерживал Россию», — говорится в материале.
Читайте также:

Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

«Надеюсь ему ноги оторвет»: украинский хоккеист оценил рекорд Овечкина в НХЛ
#рекорд
#проезд
#нхл
#человек
#рекомендации
#депутат
#спортсмен
#путин
#овечкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
22 млн человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале 2025 года
08 апреля 2025, 11:17

Фото: пресс-служба проекта РУВИКИ

Интернет-энциклопедией РУВИКИ в первом квартале текущего года воспользовались свыше 22 миллионов человек, сообщила пресс-служба проекта.
Уточняется, что за первые три месяца в РУВИКИ опубликовали 29 тысяч новых статей, внедрили новинки на основе искусственного интеллекта. Больше всего в РУВИКИ читают статьи о России, боевых действиях на Украине с 2022 года и о Гренландии, а еще юзеров интересует статистика: списки стран по количеству населения, список фильмов Marvel-вселенной и миллиардеров за прошлый год, добавляют авторы релиза.

«Мы продолжаем развивать направление по сохранению культурного наследия и языкового разнообразия народов нашей страны. Все большей популярностью пользуются статьи, созданные на самых разных языках народов России. Сейчас, кроме русского, тексты размещаются на 20 языках народов РФ. За первый квартал появилось более 30 тысяч новых статей в языковых разделах», — сообщил руководитель проекта Владимир Медейко.
Читайте также:

Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий

Россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году

В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности
#мир
#россия
#проекты
#новости
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий
Адвокат Воропаев: использование чужих фото — это уголовная ответственность
08 апреля 2025, 10:56

Фото: iStock/Martin Kralicek

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал свои неудачные фотографии на страницах социальных сетей друзей и знакомых. Оказалось, что все не так просто, и есть реальный риск попасть под уголовную ответственность за использование кадров с другим человеком.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что в России за публикацию фотографии человека без его согласия можно подать в суд тогда, когда нарушаются его права и законные интересы.
«Основания для иска и возможные последствия зависят от конкретных обстоятельств», — сказал юрист.

Нарушение авторского права на фотографию


Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники.

Исключения (когда согласие не требуется)
  • Фото используется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, фото чиновника при исполнении обязанностей).
  • Изображение получено в публичном месте (улица, концерт, митинг) и человек не является основным объектом съемки (например, он часть толпы).
  • Человек позировал за плату (модель на фотосессии) — нужно смотреть условия договора.

Когда можно подать в суд

  • Фото опубликовано без согласия, и это не подпадает под исключения.
  • Изображение используется в коммерческих целях (реклама, продажа товаров).
  • Фото размещено в унижающем достоинство контексте (например, с оскорбительными подписями).

Что можно требовать
  • Удаление фотографии;
  • Компенсацию морального вреда (обычно от 5 000 до 100 000 руб., зависит от последствий);
  • Возмещение убытков (если публикация нанесла материальный ущерб).
Фото: iStock/YanC

Нарушение неприкосновенности частной жизни


Если фото сделано в частной обстановке (дом, больница, раздевалка) или раскрывает личные данные (например, фото паспорта, медицинской карты), это может нарушать неприкосновенность частной жизни.

Когда можно подать в суд
  • Фото сделано скрытно (без ведома человека).
  • Публикация раскрывает личные или семейные тайны.
  • Изображение получено с проникновением в жилище.

Последствия
  • Гражданский иск: компенсация морального вреда, удаление фото.
  • Уголовная ответственность – штраф до 300 000 руб., арест до 4 месяцев.

Оскорбление достоинства личности с помощью фотографий


Если фото сопровождается оскорбительными комментариями, мемами или унизительным монтажом, можно требовать:
  • Удаления контента;
  • Компенсации морального вреда;
  • Привлечения к административной ответственности за оскорбление.
Фото: iStock/jacoblund


Использование фото в коммерческих целях без согласия


Если лицо используется для рекламы, продвижения товаров или услуг без договора, можно требовать:
  • Прекращения использования;
  • Компенсации (обычно в размере предполагаемого гонорара модели).

Публикация фото детей


Для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения (особенно если это вредит его интересам), родители могут подать в суд.

Фото: iStock/simpson33

Куда обращаться в случае нарушений?


1. Подать иск в районный суд — если требуете компенсацию.
2. Заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления.
3. Жалоба в Роскомнадзор —если фото распространяется в интернете незаконно.

Читайте также:

Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля

«Благосостояние двоякое»: Многодетная мать назвала главную проблему демографии РФ

Юрист объяснил, могут ли родственники Миронова претендовать на наследство умершей Голубкиной
#суд
#арест
#штраф
#права
#юрист
#жилище
#родители
#улица
#нарушение
#человек
#компенсация
#заявление
#компенсации
#ущерб
#съёмки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате