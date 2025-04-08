Politico: НАСА не может запустить полет на Марс, который переживут астронавты

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.