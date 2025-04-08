Politico: НАСА не может запустить полет на Марс, который переживут астронавты

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет осуществить пилотируемый полет на Марс в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Politico, ссылаясь на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро.
Она подчеркнула, что такие миссии связаны с множеством рисков, многие из которых пока недостаточно изучены.
В частности, Петро отметила, что среди специалистов нет уверенности в реальности осуществления подобной миссии в столь короткие сроки.
Эти комментарии прозвучали после заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который прогнозировал высадку человека на Марс в период от 5 до 7 лет.
Ранее стало известно, что пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В частности, Петро отметила, что среди специалистов нет уверенности в реальности осуществления подобной миссии в столь короткие сроки.
Эти комментарии прозвучали после заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который прогнозировал высадку человека на Марс в период от 5 до 7 лет.
Ранее стало известно, что пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова