Мексиканский турист отсудил $200 тыс после нападения полицейской собаки в США
В Колорадо мексиканский турист отсудил 200 тысяч долларов после того, как на него натравили полицейскую собаку. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Профессиональный музыкант Сальвадор Герреро-Сальмерон приехал в США по туристической визе и арендовал комнату в частном доме. Одним утром туда ворвался спецназ — силовики собирались задержать другого постояльца по делу о наркотиках. Через громкоговоритель они приказывали всем выйти из здания, однако мужчина, не знавший английского, не мог понять требований.
Позднее судебный переводчик, прослушав записи, выяснил: обращаясь к мексиканцу по-испански, полицейские выкрикивали фразы, лишенные всякого смысла. Когда бойцы зашли в комнату, мужчина потянулся за документами, чтобы предъявить их, но вместо этого на него спустили собаку.
Около 15 секунд животное терзало руку туриста. Вдобавок его обвинили в неподчинении приказам, хотя вскоре дело закрыли. В итоге присяжные сочли примененную силу чрезмерной, а уголовное преследование — необоснованным.
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