На Кубани школьники затравили одноклассника, дело контролирует глава СК
В краснодарской школе шестиклассника систематически избивают и травят одноклассники — информация об этом распространилась в социальных сетях в четверг. По данным, мальчика обливали водой, запирали в раздевалке и избивали ногами.
Как сообщили в СК РФ, жительница Краснодара обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на систематические противоправные действия в отношении её сына со стороны одноклассников. Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.
По указанному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. При расследовании дадут правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.
В пресс-службе муниципального центра управления города со ссылкой на департамент образования сообщили, что с классом проводятся беседы, классные часы и профилактические мероприятия. По данным ведомства, за время обучения у мальчика систематически фиксировались нарушения в поведении. Семье неоднократно предлагали помощь специалистов, однако мать отказалась от психологического сопровождения ребёнка — в сентябре 2026 года написан письменный отказ.
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