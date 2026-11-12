На Кубани школьники затравили одноклассника, дело контролирует глава СК

12 ноября 2026, 18:26

Краснодарский СК доложит Бастрыкину по делу о травле школьника

Фото: медиасток.рф

В краснодарской школе шестиклассника систематически избивают и травят одноклассники — информация об этом распространилась в социальных сетях в четверг. По данным, мальчика обливали водой, запирали в раздевалке и избивали ногами.