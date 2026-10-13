Депутат Камнев рассказал, как защитить аккаунты пожилых родственников на Госуслугах
Депутат Госдумы Георгий Камнев посоветовал россиянам подключать функцию доверенного контакта для защиты учетных записей пожилых родственников на Госуслугах. Такой помощник сможет подтверждать или отклонять критически важные действия в профиле близкого человека.
В беседе с «Газетой.Ru» Камнев отметил, что мошенники часто давят на жертв и не дают им времени связаться с семьей или спокойно оценить ситуацию. Из-за страха люди сами сообщают злоумышленникам пароли, коды из сообщений и личные сведения. Для подключения функции доверенному контакту потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах, актуальный номер телефона, российское гражданство и возраст от 18 лет. Владелец профиля должен самостоятельно направить приглашение, а выбранный человек — принять его через личный кабинет.
После этого доверенному контакту поступит СМС при попытке восстановить пароль от страницы родственника. Сервис запросит у него решение, если кто-то попробует изменить пароль, электронную почту, телефонный номер или подключить новый способ входа.
«Вы отклоняете операцию — и аферисты остаются ни с чем», — пояснил депутат.