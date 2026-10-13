Депутат Камнев рассказал, как защитить аккаунты пожилых родственников на Госуслугах

13 октября 2026, 08:54

Депутат Камнев: на Госуслугах можно оформить защиту родственников от мошенников

Фото: iStock/NanoStockk

Депутат Госдумы Георгий Камнев посоветовал россиянам подключать функцию доверенного контакта для защиты учетных записей пожилых родственников на Госуслугах. Такой помощник сможет подтверждать или отклонять критически важные действия в профиле близкого человека.





В беседе с «Газетой.Ru» Камнев отметил, что мошенники часто давят на жертв и не дают им времени связаться с семьей или спокойно оценить ситуацию. Из-за страха люди сами сообщают злоумышленникам пароли, коды из сообщений и личные сведения. Для подключения функции доверенному контакту потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах, актуальный номер телефона, российское гражданство и возраст от 18 лет. Владелец профиля должен самостоятельно направить приглашение, а выбранный человек — принять его через личный кабинет.



После этого доверенному контакту поступит СМС при попытке восстановить пароль от страницы родственника. Сервис запросит у него решение, если кто-то попробует изменить пароль, электронную почту, телефонный номер или подключить новый способ входа.





«Вы отклоняете операцию — и аферисты остаются ни с чем», — пояснил депутат.