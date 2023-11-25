В МИД РФ озвучили общее число эвакуированных из сектора Газа россиян

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В Москву доставлено 726 россиян из порядка 950 обратившихся за помощью в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы по эвакуации россиян и членов их семей продолжаются. Оказанием помощи занимаются дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД РФ и МЧС РФ.
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Анастасия Чинкова