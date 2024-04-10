Мемориал убрали возле «Крокуса»

Автор фото: Сергей Хакимов
Стихийный мемориал убрали у «Крокус Сити Холла», пишет РБК.
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта возник возле подмосковного «Крокус Сити Холла» на следующий день после нападения, 23 марта.
Неравнодушные люди приносили к сгоревшему ТЦ цветы, свечи и мягкие игрушк, а 24 марта там прошла акция памяти. РБК обратился за комментарием в Crocus Group. Компания перенаправила запрос в правительство Подмосковья.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.
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Неравнодушные люди приносили к сгоревшему ТЦ цветы, свечи и мягкие игрушк, а 24 марта там прошла акция памяти. РБК обратился за комментарием в Crocus Group. Компания перенаправила запрос в правительство Подмосковья.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.
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Алёна Самарева