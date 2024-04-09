Ещё семь фигурантов теракта в «Крокусе» внесены в список террористов

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Ещё семь фигурантов о теракте в «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список террористов и экстремистов.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», хорошо подготовленными наемниками.
Вечером 22 марта группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
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Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», хорошо подготовленными наемниками.
Вечером 22 марта группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
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Алёна Самарева