Men Today предложил домашний комплекс для контроля веса после 40 лет
Журнал Men Today посоветовал включить в регулярные занятия короткую тренировку с весом собственного тела, чтобы поддерживать форму после 40 лет. Комплекс не требует тренажеров или специального инвентаря.
В основу программы вошли приседания на одной ноге, берпи, перемещения ногами по стене из стойки на руках, прыжки «космонавта» и прыжки в длину с места.
Финальную часть тренировки составляют боковая планка и обратные отжимания от скамьи. Планку рекомендуют выполнять по 30 секунд с каждой стороны. Для отжиманий предусмотрены три серии по 12 повторений, между подходами следует делать минутную паузу.
Перед занятиями стоит оценить уровень подготовки. При необходимости сложные элементы можно заменить более доступными вариантами.
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