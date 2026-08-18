Достижения.рф

Men Today предложил домашний комплекс для контроля веса после 40 лет

Men Today: Приседания на одной ноге и берпи избавят от лишнего жира после 40 лет
Фото: iStock/Inside Creative House

Журнал Men Today посоветовал включить в регулярные занятия короткую тренировку с весом собственного тела, чтобы поддерживать форму после 40 лет. Комплекс не требует тренажеров или специального инвентаря.



В основу программы вошли приседания на одной ноге, берпи, перемещения ногами по стене из стойки на руках, прыжки «космонавта» и прыжки в длину с места.

Финальную часть тренировки составляют боковая планка и обратные отжимания от скамьи. Планку рекомендуют выполнять по 30 секунд с каждой стороны. Для отжиманий предусмотрены три серии по 12 повторений, между подходами следует делать минутную паузу.

Перед занятиями стоит оценить уровень подготовки. При необходимости сложные элементы можно заменить более доступными вариантами.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0