Men Today предложил домашний комплекс для контроля веса после 40 лет

18 августа 2026, 08:18

Men Today: Приседания на одной ноге и берпи избавят от лишнего жира после 40 лет

Фото: iStock/Inside Creative House

Журнал Men Today посоветовал включить в регулярные занятия короткую тренировку с весом собственного тела, чтобы поддерживать форму после 40 лет. Комплекс не требует тренажеров или специального инвентаря.