Менеджер по качеству Лунев призвал использовать натуральные красители для яиц

06 апреля 2026, 16:04

Перед покраской яйца стоит оставить на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы они не лопнули при последующей варке. Такой совет дал ведущий менеджер по качеству в «Самокате» Егор Лунев.





По его словам, яйца комнатной температуры стоит помыть в теплой воде с содой и сварить вкрутую, а затем проверить на повреждения.





«Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители. Представим ситуацию: цвет попал на белок внутри яйца. Если вы уверены в составе красителя, яйцо можно спокойно съесть. Если состав красителя вызывает вопросы, от него лучше отказаться», — отметил Лунев в разговоре с Москвой 24.