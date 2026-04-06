Менеджер по качеству Лунев призвал использовать натуральные красители для яиц
Перед покраской яйца стоит оставить на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы они не лопнули при последующей варке. Такой совет дал ведущий менеджер по качеству в «Самокате» Егор Лунев.
По его словам, яйца комнатной температуры стоит помыть в теплой воде с содой и сварить вкрутую, а затем проверить на повреждения.
«Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители. Представим ситуацию: цвет попал на белок внутри яйца. Если вы уверены в составе красителя, яйцо можно спокойно съесть. Если состав красителя вызывает вопросы, от него лучше отказаться», — отметил Лунев в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что яйца можно покрасить с помощью свеклы, краснокочанной капусты и куркумы. Перед погружением в краску яйца можно обернуть в капустные листья, нитки или ткань. В этом случае цвет ляжет мраморными разводами.
Также цветную скорлупу можно дополнить наклейками или блестками. Такой вариант особенно подойдет для семей с детьми, заключил Лунев.