Менеджер по качеству Лунев призвал использовать натуральные красители для яиц

Фото: iStock/NelliSyr

Перед покраской яйца стоит оставить на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы они не лопнули при последующей варке. Такой совет дал ведущий менеджер по качеству в «Самокате» Егор Лунев.



По его словам, яйца комнатной температуры стоит помыть в теплой воде с содой и сварить вкрутую, а затем проверить на повреждения.

«Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители. Представим ситуацию: цвет попал на белок внутри яйца. Если вы уверены в составе красителя, яйцо можно спокойно съесть. Если состав красителя вызывает вопросы, от него лучше отказаться», — отметил Лунев в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что яйца можно покрасить с помощью свеклы, краснокочанной капусты и куркумы. Перед погружением в краску яйца можно обернуть в капустные листья, нитки или ткань. В этом случае цвет ляжет мраморными разводами.

Также цветную скорлупу можно дополнить наклейками или блестками. Такой вариант особенно подойдет для семей с детьми, заключил Лунев.
Элина Позднякова

