«Жуткая булка»: В ГД заявили, что кулич за 20 тысяч рублей не имеет отношения к Пасхе

06 апреля 2026, 12:01

Милонов призвал жертвовать на дела милосердия вместо покупки дорогих куличей

Фото: iStock/Elena Nikishina

Россиянам стоит отказаться от покупки пасхальных куличей за десятки тысяч рублей и потратить эти деньги на дела милосердия. Так считает заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» депутат отметил, что стоимость куличей сильно различается, но есть традиционный диапазон цен. По его словам, кулич за несколько десятков тысяч рублей никакого отношения к Пасхе не имеет.





«Я не могу сказать, что это безнравственно, но это просто не пасхальное украшение — кулич, покрытый золотом. Это жуткая булка, и в ее поедании — пусть люди не думают — никакого духовного смысла точно нет. Вот если бы они, отказавшись от кулича за 20 тыс. руб., эти деньги потратили бы на дела милосердия, то тогда бы, я уверен, Господь эту жертву принял бы и возрадовался, и вернул бы им сторицей», — заявил Милонов.

Кулич за 20–30 тысяч — это «кошмар какой-то», заключил депутат.