«Учитель географии или музыки»: Обязанности психолога в школах часто бывают дополнительными
Депутат Крастелев: В школах должны работать квалифицированные психологи
В школах должны работать квалифицированные психологи, а не педагоги, прошедшие соответствующие курсы. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.
Он отметил, что порой функции психолога в российских школах выполняют специалисты без профильного образования, а учителя, прошедшие курсы. Эти обязанности зачастую являются дополнительными.
«Этим психологом учитель по географии потом становится, или учитель музыки очень часто, или организатор. Почему бы в свободное от основной работы время не побыть ещё и школьным психологом? Однако сейчас эта должность, этот статус, эта профессия в школе имеет особую важность», — сказал Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт напомнил, что у учеников появилось огромное количество различных девиаций, которые часто имеют трагические последствия и перестали быть редкостью.
Кроме того, Крастелев уделил особое внимание буллингу в школах. По его словам, этим вопросом должен заниматься квалифицированный психолог. На специалиста необходимо распространять элементы статуса учителя, а также зарплату, заключил эксперт.