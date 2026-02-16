Достижения.рф

«Учитель географии или музыки»: Обязанности психолога в школах часто бывают дополнительными

Депутат Крастелев: В школах должны работать квалифицированные психологи
Фото: iStock/Valeriy_G

В школах должны работать квалифицированные психологи, а не педагоги, прошедшие соответствующие курсы. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.



Он отметил, что порой функции психолога в российских школах выполняют специалисты без профильного образования, а учителя, прошедшие курсы. Эти обязанности зачастую являются дополнительными.

«Этим психологом учитель по географии потом становится, или учитель музыки очень часто, или организатор. Почему бы в свободное от основной работы время не побыть ещё и школьным психологом? Однако сейчас эта должность, этот статус, эта профессия в школе имеет особую важность», — сказал Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт напомнил, что у учеников появилось огромное количество различных девиаций, которые часто имеют трагические последствия и перестали быть редкостью.

Кроме того, Крастелев уделил особое внимание буллингу в школах. По его словам, этим вопросом должен заниматься квалифицированный психолог. На специалиста необходимо распространять элементы статуса учителя, а также зарплату, заключил эксперт.
Элина Позднякова

