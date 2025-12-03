Верховный суд изучит материалы по расторжению сделки с квартирой Долиной
Верховный суд России запросил у кассации материалы дела, касающегося оспаривания сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.
Об этом 3 декабря сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Она добавила, что все может привести к пересмотру дела.
«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала юрист РИА Новости.
Собеседница отметила, что запрос Верховного суда может свидетельствовать о наличии нарушений в решениях нижестоящих инстанций. Судья, получив документы, сможет более тщательно их изучить перед тем, как вынести дело на рассмотрение коллегии ВС РФ.
О том, что Лурье обратилась в Верховный суд, сообщалось накануне вечером, 2 декабря.