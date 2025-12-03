Верховный суд изучит материалы по расторжению сделки с квартирой Долиной

03 декабря 2025, 15:13

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верховный суд России запросил у кассации материалы дела, касающегося оспаривания сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.





Об этом 3 декабря сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Она добавила, что все может привести к пересмотру дела.





«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала юрист РИА Новости.