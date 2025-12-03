Достижения.рф

«Концерты дает, как вменяемая»: Останина заявила, что не верит Долиной

Останина: ВС РФ нужна единая практика по делам, аналогичным делу Долиной
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Верховный суд должен установить единообразную практику решений по делам, аналогичным случаю с Ларисой Долиной, которая вернула себе квартиру, но не вернула деньги покупателю.



Об этом в интервью SHOT заявила депутат Госдумы Нина Останина. По словам председателя Комитета по вопросам защиты семьи, материнства и детства, случай с певицей является исключительным.

«Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои даёт как человек вменяемый... Справедливость должна быть восстановлена», — сказала парламентарий.

Ранее сообщалось, что Верховный суд будет рассматривать материалы по делу о расторжении сделки с квартирой Долиной.
Никита Кротов

