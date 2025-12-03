«Концерты дает, как вменяемая»: Останина заявила, что не верит Долиной
Останина: ВС РФ нужна единая практика по делам, аналогичным делу Долиной
Верховный суд должен установить единообразную практику решений по делам, аналогичным случаю с Ларисой Долиной, которая вернула себе квартиру, но не вернула деньги покупателю.
Об этом в интервью SHOT заявила депутат Госдумы Нина Останина. По словам председателя Комитета по вопросам защиты семьи, материнства и детства, случай с певицей является исключительным.
«Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои даёт как человек вменяемый... Справедливость должна быть восстановлена», — сказала парламентарий.
Ранее сообщалось, что Верховный суд будет рассматривать материалы по делу о расторжении сделки с квартирой Долиной.