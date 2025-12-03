Baza: женщина пытается отнять машину у бойца СВО по «схеме Долиной»
Женщина пытается вернуть свою машину по «схеме Долиной», воспользовавшись ситуацией бойца СВО, который уехал на фронт.
Согласно информации Baza, 57-летняя Елена в прошлом году продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев она подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что на неё сильно повлияли мошенники, из-за чего она не только потеряла машину, но и отдала покупателям запасные колёса.
Елена предоставила медицинские документы, подтверждающие, что не осознавала свои действия.
Тем временем покупатель автомобиля успел перепродать его другому владельцу, которым оказался местный житель Владислав, ушедший на фронт. Елена стремится добиться рассмотрения дела в самарском суде без участия мужчины. Однако он, находясь в зоне СВО, отправляет письма с просьбой дождаться его. Этого же пытается добиться и адвокат военного.
Несмотря на все трудности, Елена и её юрист уверены, что смогут вернуть как машину, так и запасные колёса.
Читайте также: