«Меня поразила их история»: Маргарита Симоньян учредила премию имени Кеосаяна

08 февраля 2026, 11:39

Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян учредила премию имени своего покойного мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.





Как сообщает издание RT, идея создать премию появилась у Симоньян после истории с воспитательницами из Бугуруслана Оренбургской области. Лия Галеева и Людмила Платонова защитили детей от вооружённого ножом мужчины. Этот поступок, по словам медиаменеджера, её поразил.

«Учреждаю премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я её буду сама», — заявила Маргарита.