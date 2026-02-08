«Меня поразила их история»: Маргарита Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян учредила премию имени своего покойного мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.
Как сообщает издание RT, идея создать премию появилась у Симоньян после истории с воспитательницами из Бугуруслана Оренбургской области. Лия Галеева и Людмила Платонова защитили детей от вооружённого ножом мужчины. Этот поступок, по словам медиаменеджера, её поразил.
«Учреждаю премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я её буду сама», — заявила Маргарита.Размер каждой премии составит один миллион рублей. Вручать её будут по мере появления подобных историй, но не менее десяти раз в год.