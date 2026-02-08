Работающим родителям российских школьников сообщили приятную новость

08 февраля 2026, 10:34

В Госдуме предложили дать родителям школьников три оплачиваемых выходных в год

Фото: iStock/Pressmaster

Работающие родители школьников могут получить три дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для посещения детских мероприятий. С такой инициативой к министру труда Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает Lenta.ru.





В своем обращении он предложил законодательно закрепить это право для участия в собраниях, праздниках, соревнованиях, конкурсах и других значимых событиях в жизни ребенка. Чернышов отметил, что это положительно повлияет на успеваемость и эмоциональное состояние детей. Сейчас же, по его словам, многим родителям приходится брать отгулы или отпуск за свой счет, что снижает их доходы и осложняет отношения с работодателем.

«Прошу рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне права каждого работающего родителя (законного представителя) на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году для участия в школьных событиях и мероприятиях своего ребенка», — сказано в документе.