В Подмосковье провели ремонт межпанельных швов в более 600 многоквартирных домах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
ГУСТ МО с начала года проконтролировал ремонт межпанельных швов в более 600 домах Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Два раза в год сотрудники УК проводят мониторинг МКД на наличие различных дефектов.
Стоит отметить, что при обнаружении нарушений и проблем в жилищно-коммунальной сфере житель может оставить заявку через робота Женю. УК обязаны отработать заявку в течении срока, которые установлен регламентом.
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«С начала 2024 года под контролем инспекторов управляющие компании отработали свыше 600 заданий по проведению герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей. В городском округе Домодедово работы провели в Северном микрорайоне на Речной улице в доме №12, в селе Домодедово на Высотной улице в доме №3, в Центральном микрорайоне на улице Коломийца в доме №6 и улице Кирова в доме №17к1. В селе Ильинское на Бригадной улице в домах №61 и №106», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что при обнаружении нарушений и проблем в жилищно-коммунальной сфере житель может оставить заявку через робота Женю. УК обязаны отработать заявку в течении срока, которые установлен регламентом.
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Мира Полтева