Меняется расписание электричек МЦД-4, Киевского и Горьковского направлений

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений меняется с 28 июня по 21 июля из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Ремонтные работы будут проводить на первом пути станции Железнодорожная и первом пути перегона Железнодорожная — Реутов с 23:50 пятницы до 23:50 23:50 воскресенья 28-30 июня, а также 5-7, 12-14 и 19-21 июля», — говорится в сообщении.В связи с работами часть рейсов отменят, интервал между электричками увеличится. Кроме того, изменится количество остановок на маршрутах.
Уточнить актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении компании.
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