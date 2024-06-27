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На шести подмосковных дорогах отремонтировали освещение

27 июня 2024, 14:14

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Работу линий освещения восстановили вдоль шести региональных дорог в Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Ремонт провели на улице Антипова в Егорьевске, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, на Высоковольтной улице в Дмитрове, на Центральной улице в селе Кривандино городского округа Шатура, на Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка округа Серпухов и на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа», — говорится в сообщении.
Неполадки с освещением были выявлены в ходе регулярных обследований региональных дорог, которые проводят сотрудники Мосавтодора. Проведение ремонта контролируется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#подмосковье
Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа
27 июня 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Встречу с выпускниками школ, набравших высший бал на ЕГЭ, провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, физике, литературе и английскому языку 100 баллов получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что количество стобалльников в округе в этом году пости вдвое больше, чем в прошлом.

Стобалльников подготовили химкинская школа №, Аэрокосмический лицей, лицей №12 и лицей №15, школы «Триумф», «Перспектива», частное образовательное учреждение «Современная школа», Центр образования «Золотой ключик», а также «Наследие» и «Лига первых».

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#егэ
#выпускники
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В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам
27 июня 2024, 13:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к региональным дорогам с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года незаконные примыкания устранили в Коломне, Луховицах, Павлово-Посадском, Волоколамском и Наро-Фоминском округах.

«Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения влияют на эксплуатацию дорог, организацию и безопасность дорожного движения, поэтому сотрудники Мосавтодора контролируют данный процесс. Получить согласование можно с помощью регионального портала госуслуг», – поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что услуга предоставляется в электронном виде, результат которой приходит заявителю в личный кабинет.

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#минтранс мо
#подмосковье
#нарушения
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«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что имеют право полицейские
Правозащитник Мельников: полицейские не имеют права смотреть личные вещи
27 июня 2024, 13:17

Фото: istockphoto/blinow61

К любому человеку на улице может подойти сотрудник полиции по разным причинам: с просьбой стать понятым, показать документы и так далее. Но есть случаи посерьезнее, когда сотрудники без оглашенных оснований проводят досмотр личных вещей, задерживают и доставляют в отдел полиции. При любом раскладе нужно знать свои права и грамотно ими пользоваться.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, на что граждане имеют право в случае остановки полицейскими на улице.

«Обычная проверка документов сотрудниками полиции возможна, но важный вопрос: находятся полицейские на службе? Вы всегда можете позвонить в дежурную часть и узнать информацию относительно нахождения сотрудника полиции на дежурстве и спросить, какая территория в его компетенции. К тому же, надо понимать, на основании чего проверяют документы. Это может быть или ориентировка, или профилактика, но об этом сотрудники должны сказать», — уточнил эксперт.

Специалист по правам человека назвал базовый алгоритм действий, который должен выполнить сотрудник полиции прежде, чем просить на проверку документы.

«Он должен представиться и предъявить служебное удостоверение, номер которого вы можете записать на всякий случай для дальнейшей проверки. Далее должен пояснить, в связи с чем проводится проверка», — уточнил специалист.

Если он отказывается это делать, то, по словам правозащитника, можно позвонить в «112» или «102» и узнать про сотрудника.

Иван Мельников добавил, что люди имеют право показывать документы из своих рук.

«Документы вы можете не передавать, а показывать из своих рук. Вы отвечаете за сохранность документа, а не сотрудник полиции, который может страничку порвать или что-то еще», — сказал эксперт.

Специалист по правам человека особенно отметил, что даже представившийся сотрудник полиции не имеет право брать ваш телефон или личные вещи — этому свидетельствует 23 статья конституции о неприкосновенности частной жизни.

«Проверять телефон без судебного постановления полицейский не может. Это противоречит конституции РФ. Если проверяют на наличие острых предметов и запрещенных веществ, то это должно быть исключительно в присутствии понятых и с применением видеозаписи. Если захотят залезть в сумки и карманы без понятых, то это нарушение, то есть прямой повод для жалобы. Вам могут предложить показать содержимое сумки, но вы имеете право отказать. Если они будут угрожать, знайте, что это незаконное требование сотрудника полиции и злоупотребление должностными полномочиями», — объяснил Иван Мельников.

Если вас будут останавливать и применять какие-то действия, то нужно обязательно писать обращение в Управление собственной безопасности и в прокуратуру.
«Сейчас везде есть камеры, в зону наблюдения которых вы попадете, все можно доказать. Вы должны понимать, что есть люди, которые идут в полицию по призванию, чтобы защищать других людей, а есть люди, которые идут зарабатывать деньги неофициально, либо идут за властью. И это печально. Здесь необходима системная профилактика и меры со стороны МВД, прокуратуры и общественного контроля. Зачастую какие-то небольшие вещи, которые сходят с рук, потом рождают большое зло», — сказал Иван Мельников.

Правозащитник подчеркнул, что в случае противоправных действий со стороны полиции нужно сразу же, не боясь, обращаться в перечисленные выше службы.

«Сегодня он может проверять незаконно телефон, а завтра подбросит наркотики и будет вымогать деньги. Безнаказанность рождает не самые хорошие действия. Это недопустимо», — заключил собеседник.

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Врач рассказала, как часто летом можно есть окрошку
Врач Чиркова: окрошку включать в свой рацион можно несколько раз в неделю
27 июня 2024, 13:16

Фото: iStock/Maryna Iaroshenko

Летом, в жаркие и солнечные дни, всегда хочется чего-то легкого, поэтому на столах появляются различные овощные салаты и холодные супы. Традиционным летним блюдом является окрошка, в которой есть и белки, и жиры, и углеводы, а самое главное — большое количество клетчатки.
Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, что полезность окрошки зависит от способа её приготовления, где важным является свежесть продуктов.

Также врач рассказала, как сделать окрошку более диетической, не испортив при этом вкус.

«Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку. Используйте не майонез, а сметану. При традиционном приготовлении на квасе, выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то добавлять горчицу, хрен и зелёный лук нужно как можно меньше.

«При этих условиях окрошка — прекрасное блюдо, содержащее белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а при приготовлении на кефире или айране, ещё и полезные лактобактерии», — рассказала врач.

Ольга Чиркова добавила, что окрошку можно спокойно включать в свой рацион до нескольких раз в неделю.

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Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку
В последнем чтении принят закон об индексации пенсий: кому и на сколько увеличат выплаты
27 июня 2024, 13:11

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. В соответствии с документом, нововведение затронет около 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста. О том, как изменятся выплаты и кто сможет их получать расскажет редакция «Радио 1».

Кого коснется индексация пенсий


Закон предусматривает индексацию выплат работающим пенсионерам. Таковыми считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому договору. При этом работодатель в обязательном порядке направляет отчисления в Социальный фонд России.


Когда начнется индексация пенсий


Индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Согласно документу, она затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.


Размер пенсий после индексации


Выплата работающим пенсионерам увеличится на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, размер выплат у каждого пенсионера индивидуальный и зависит от стажа работы.


«Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — добавила она.


Путин назвал индексацию пенсий справедливым решением



Президент России Владимир Путин назвал повышение пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, справедливым решением. Он также сообщил о том, что для осуществления меры есть все необходимые ресурсы.


В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии


Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающим пенсионерам


Разработка и принятие закона об индексации пенсий демонстрируют то, что Россия является социальным государством. Так изменения в законодательстве прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии



В Госдуме предложили ввести в России механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Такую выплату смогут получать пенсионеры, страховой стаж которых не менее 30 лет.

Важность введения такой инициативы прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, граждане, работающие более 30 лет на благо государства, должны иметь право на заслуженный отдых в старости.

Дополнительные выплаты позволят повысить уровень жизни пенсионеров и дадут возможность им больше проводить времени со своей семьей и путешествовать, заключил Слуцкий.

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Госдума освободит ряд категорий граждан от комиссий по оплате ЖКХ
Володин: многодетные семьи будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ
27 июня 2024, 12:43

Фото: IStock/VvoeVale

Для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов отменят комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — написал он.

Спикер отметил, что закон вступит в силу с 1 июля.

Ранее стало известно, что парламент одобрил законопроект об обязанности банков возвращать гражданам деньги в случае, если они были переведены мошенникам. Закон начнет действовать с 25 июля.

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#деньги
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#парламент
#рф
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Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ
27 июня 2024, 12:36

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ, а также с их родителями провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».
«Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат (…) Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования», — сказал Андрей Воробьёв.
Рекордное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрали Александр Ляшенко из Щёлковской гимназии №6, Артём Дмитриев из Можайской школы №1 и Александр Ноздрачев из гимназии №4 города Лыткарино. На встрече они рассказали о своих планах на будущее.

Александр Ноздрачев планирует продолжить образование в Физтех-школе биологической и медицинской физики МФТИ, его цель — заниматься наукой в области генной инженерии. Артём Дмитриев выбирает между МФТИ и МГТУ им. Баумана. А Александр Ляшенко собирается получить в МФТИ специальность программиста.

Всего в Московской области в этом году около 34 тысяч выпускников. Стобалльниками стали 711 человек, по два ЕГЭ, сданных на 100 баллов, у 62 выпускников. Школьникам, набравшим по 100 баллов по двум и более предметам, положена выплата в размере 100 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим двух и более стобалльников, выплачивают по 150 тысяч рублей.

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#андрей воробьёв
#егэ
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным
27 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье до 400 тыс рублей увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе многодетные семьи могут получить земельный участок или взамен участка - выплату в размере 400 тысяч рублей.

«Мы увеличиваем размер выплаты, а также упрощаем порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить выплату могут многодетные семьи, которые имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет.

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Житель Крыма приговорён к 12 годам колонии за государственную измену
27 июня 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене. Он приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Осуждённого ранее задержали в Псковской области, сообщает пресс-служба суда. Ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ввиду особого характера уголовного дела, его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Обстоятельства совершения преступления не раскрываются, так как материалы дела содержат государственную тайну.

В пресс-службе суда также добавили, что преступнику назначено дополнительное наказание. После отбывания 12-летнего срока ему установлено ограничение свободы сроком на один год.

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