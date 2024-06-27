На шести подмосковных дорогах отремонтировали освещение

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работу линий освещения восстановили вдоль шести региональных дорог в Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт провели на улице Антипова в Егорьевске, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, на Высоковольтной улице в Дмитрове, на Центральной улице в селе Кривандино городского округа Шатура, на Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка округа Серпухов и на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа», — говорится в сообщении.Неполадки с освещением были выявлены в ходе регулярных обследований региональных дорог, которые проводят сотрудники Мосавтодора. Проведение ремонта контролируется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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