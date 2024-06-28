В Подмосковье начали поливать автодороги из-за жары

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Дорожные службы Московской области начали проводить аэрацию для охлаждения покрытия проезжей части, полив идёт на улицах в черте более 300 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня и в выходные проведём аэрацию на дорогах Подмосковья в черте 311 городов. В работе задействованы около трёхсот поливомоечных машин», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что для того, чтобы поливочные машины не мешали проезду, аэрацию будут проводить до четырёх часов дня.
В министерстве отметили, что аэрация дорог помогает защитить асфальт от деформации из-за перегрева под солнцем, а также улучшает санитарное состояние проезжей части.
Читайте также:
Пассажирам подмосковных автобусов и электричек начали раздавать воду
Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия
В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам
Лев Каштанов