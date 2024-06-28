Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия

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Минтранс Подмосковья призывает не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области ожидается жаркая погода — температура поднимется до +30 градусов.
Перед началом поездки убедитесь, что кондиционер исправен, и не включайте его на полную мощность сразу. Паркуйте автомобиль в тени и накрывайте его светоотражающими экранами. Не оставляйте в салоне детей и животных, это может быть опасно.
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«Если вы чувствуете недомогание, лучше не садиться за руль. В середине дня рекомендуется ограничить пребывание на солнце и отложить поездки на активное время. Жжара может влиять на организм подобно алкоголю, снижая скорость реакции и концентрацию внимания. Если вы всё же решили воспользоваться автомобилем, не заправляйтесь до полного бака. Наденьте свободную светлую одежду, не забудьте головной убор. В салоне автомобиля держите воду — лучше простую, несладкую и негазированную», — поделились в пресс-службе.
Перед началом поездки убедитесь, что кондиционер исправен, и не включайте его на полную мощность сразу. Паркуйте автомобиль в тени и накрывайте его светоотражающими экранами. Не оставляйте в салоне детей и животных, это может быть опасно.
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Мира Полтева