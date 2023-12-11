Мэр Казани Метшин предлагает жителям стирать пакеты

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Мэр Казани Ильсур Метшин предлагает местным жителям стирать полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить экологию.
Об этом мэр сказал во время делового понедельника, пишет «Коммерсант».
С его слов, недостаточно перерабатывать пластик, нужно сократить его потребления. Метшин вспомнил своего преподавателя по английскому, стиравшего пластиковые пакеты, чтобы использовать их повторно. И дело не в деньгах, а в отношении к окружающей среде.
По словам Метшина, в данный моментом для города приоритетным вопросом остается количество мусора, скапливающегося в населенном пункте. Проблему решить требуется в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
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С его слов, недостаточно перерабатывать пластик, нужно сократить его потребления. Метшин вспомнил своего преподавателя по английскому, стиравшего пластиковые пакеты, чтобы использовать их повторно. И дело не в деньгах, а в отношении к окружающей среде.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
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Мария Фирсова