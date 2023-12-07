Незаконную свалку шин во Власихе ликвидируют до конца года

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Все работы по ликвидации во Власихе выявленной незаконной свалки планируют завершить до нового года. Оттуда уже вывезли более 200 старых шин, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Навалы мусора были выявлены в городском округе Власиха инспекторами эконадзора Минэкологии Подмосковья. Администрации городского округа 22 ноября было объявлено предостережение о недопустимости нарушений, а уже через несколько дней начался вывоз мусора. Так, на законные места размещения отправили более 200 утильных автошин», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Как сообщили в администрации округа, сейчас организованы конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ликвидации свалок.
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