Мэр Казани обвинил граждан в неумении пользоваться унитазом
Метшин: граждане умеют пользоваться ИИ, но не унитазом
Сотрудники казанского МУП «Водоканал» за девять месяцев устранили свыше 13 тыс. засоров, вызванных предметами личной гигиены и салфетками — в среднем около 50 таких случаев ежедневно.
Об этом сообщил «Татар-информу» генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков на деловом понедельнике в мэрии.
Мэр Казани Ильсур Метшин назвал ситуацию следствием безответственного поведения горожан.
«Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а унитазом пользоваться уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, к сожалению, — проблема», — сказал градоначальник.
Абдулхаков добавил, что за три квартала в городе зафиксировали 898 аварий на сетях водоснабжения и 126 — на сетях водоотведения. Износ инженерных коммуникаций и сооружений в Казани превышает 70%.