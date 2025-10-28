Мэр Казани обвинил граждан в неумении пользоваться унитазом

28 октября 2025, 15:12

Метшин: граждане умеют пользоваться ИИ, но не унитазом

Фото: istockphoto/ByoungJoo

Сотрудники казанского МУП «Водоканал» за девять месяцев устранили свыше 13 тыс. засоров, вызванных предметами личной гигиены и салфетками — в среднем около 50 таких случаев ежедневно.





Об этом сообщил «Татар-информу» генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков на деловом понедельнике в мэрии.



Мэр Казани Ильсур Метшин назвал ситуацию следствием безответственного поведения горожан.





«Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а унитазом пользоваться уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, к сожалению, — проблема», — сказал градоначальник.