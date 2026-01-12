Мэр Краснодара попросил отпустить сотрудников с работы раньше из-за снегопада

12 января 2026, 18:53

Фото: iStock/MahmutSonmez

Мэр Краснодара Евгений Наумов обратился к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше из‑за сильного снегопада, чтобы дорожные службы могли начать уборку улиц.





С ночи в городе выпало около 15 сантиметров снега. По словам Наумова, на магистральных улицах весь день сохраняется плотное движение и пробки, из-за чего техника не может полноценно выйти на очистку. В приоритет отправлены пригородные дороги, въездные маршруты и улицы без скопления автомобилей.





«Чтобы очистить дороги, необходимо их разгрузить. Прошу работодателей по возможности отпустить сотрудников домой раньше, чтобы специалисты могли начать обработку улиц противогололёдными материалами», — написал мэр в своём Telegram-канале.