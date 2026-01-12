12 января 2026, 17:49

Илон Маск (Фото: Telegram @elonmusk_ru)

2026 год, по заявлению одного из самых влиятельных технологических визионеров современности, может стать точкой невозврата для человеческой цивилизации. Илон Маск заявил, что к этому году искусственный интеллект (ИИ) превзойдет когнитивные способности самого одаренного человека, что ознаменует начало технологической сингулярности. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание За горизонтом предсказуемости: суть сингулярности Двигатель прогресса: энергия, а не алгоритмы Мир после поворотной точки: от труда к изобилию Скепсис и альтернативные взгляды



За горизонтом предсказуемости: суть сингулярности

Двигатель прогресса: энергия, а не алгоритмы

Фото: Telegram @elonmusk_ru

Мир после поворотной точки: от труда к изобилию

Скепсис и альтернативные взгляды