Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В своём поздравлении он отметил, что быть учителем – очень почётное и ответственное дело. Именно от таланта, мудрости и терпения педагогов зависит будущее подрастающего поколения, его профессиональное становление и нравственное здоровье.
Также Собянин добавил, что образование в Москве стремительно развивается и ежегодно поднимается на новую высоту. Столичные школы уже не первый год входят в топ-10 лучших в мире, что является безусловным успехом учительского сообщества города.
Особую признательность мэр выразил ветеранам педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование нескольких поколений москвичей.
В заключение Собянин пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и достижений.
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Также Собянин добавил, что образование в Москве стремительно развивается и ежегодно поднимается на новую высоту. Столичные школы уже не первый год входят в топ-10 лучших в мире, что является безусловным успехом учительского сообщества города.
Особую признательность мэр выразил ветеранам педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование нескольких поколений москвичей.
В заключение Собянин пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и достижений.
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Анастасия Чинкова