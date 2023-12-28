Мэр Новосибирска Локоть отправился в отставку

Подарок на Новый год близким или коллегам не должен разочаровать или доставить неудобства, поэтому рекомендуется не дарить предметы личной гигиены, если это заранее не было оговорено. Об этом «Радио 1» рассказала эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова.