Мэр Новосибирска Локоть отправился в отставку

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть был единственным коммунистом во главе города-миллионника. Он уходит в отставку.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время интервью на телеканале ОТС.
Отпуск продлится до 24 января. В данный момент мэр находится в командировке в Москве, пишет РБК.
По данным источника в КПРФ, Локоть покидает пост в связи с истечением полномочий, а идти на должность после того, как упразднили прямые выборы мэра, «он не захотел».
Источник в новосибирской администрации подтвердил, что Локоть будет работать по белорусскому направлению.
Локоть занимал пост мэра с 2014 году, в 2019 году переизбрался. Он-последний мэр Новосибирска, который был избран в результате прямых выборов. В 2023 году они были отменены городским советом депутатов. Срок полномочий Локотя заканчивался в апреле 2024 года.
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«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял. Уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных функционировало, обязанности мэра будет выполнять Олег Клемешов. Мы будем ему оказывать содействие, чтобы город устойчиво работал», —заявил Андрей Травников.
По данным источника в КПРФ, Локоть покидает пост в связи с истечением полномочий, а идти на должность после того, как упразднили прямые выборы мэра, «он не захотел».
Источник в новосибирской администрации подтвердил, что Локоть будет работать по белорусскому направлению.
Локоть занимал пост мэра с 2014 году, в 2019 году переизбрался. Он-последний мэр Новосибирска, который был избран в результате прямых выборов. В 2023 году они были отменены городским советом депутатов. Срок полномочий Локотя заканчивался в апреле 2024 года.
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Мария Фирсова