В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо

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В Новосибирске правоохранители разыскивают мужчину, выстрелившего в тренера детской секции. Об этом пишет KP.RU.
Уточняется, что инцидент случился в жилом массиве «Родники». Между неизвестным мужчиной и педагогом произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в тренера из пистолета и скрылся.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Личность стрелка устанавливается.
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«По словам потерпевшего, во время ссоры неизвестный сделал выстрел в руку. Мужчине оказали первую помощь, ехать в больницу он отказался», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян