В Новосибирске в жилом доме загорелась новогодняя ёлка — МЧС

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В Новосибирске из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома. Об этом пишет ngs.ru со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что происшествие случилось в жилом доме на улице Народная. Предварительно, на седьмом этаже в одной из квартир загорелась ёлка, огонь перекинулся на другие вещи жильцов.
Сотрудники МЧС, прибывшие на место, эвакуировали с верхних этажей многоэтажки четверых детей, включая одного ребёнка. Хозяйка квартиры, в которой вспыхнул пожар, сумела выйти самостоятельно.
Ликвидация возгорания заняла у спасателей 18 минут. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
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Сотрудники МЧС, прибывшие на место, эвакуировали с верхних этажей многоэтажки четверых детей, включая одного ребёнка. Хозяйка квартиры, в которой вспыхнул пожар, сумела выйти самостоятельно.
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Диана Аванесян