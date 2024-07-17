Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России

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Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал решение российских телеканалов отказаться от показа Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его заявление приводит издание Sport24.
Авербух считает, что без присутствия россиян Олимпиада не интересна, и назвал правильным решение отказаться от трансляции Игр по телевидению.
О том, что российские телеканалы впервые за 40 лет откажутся транслировать Олимпийские игры, сообщал портал Sports.ru. Такое решение связано с тем, что спортсмены из России смогут выступить на ней только лишь в нейтральном статусе, говорилось в сообщении.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Он отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.
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«Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность», — подметил режиссер.
О том, что российские телеканалы впервые за 40 лет откажутся транслировать Олимпийские игры, сообщал портал Sports.ru. Такое решение связано с тем, что спортсмены из России смогут выступить на ней только лишь в нейтральном статусе, говорилось в сообщении.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Он отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.
«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.Читайте также:
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Данил Пономарев