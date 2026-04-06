Мэр Петропавловска‑Камчатского Беляев назвал причину ухода в отставку

06 апреля 2026, 05:57

Мэр Петропавловска‑Камчатского Беляев добровольно ушел в отставку

Глава Петропавловска‑Камчатского Евгений Беляев рассказал о своем решении уйти в отставку. Соответствующий пост появился в его Телеграм-канале, передает РЕН ТВ.





В обращении он подчеркнул, что этот шаг был для него «очень сложным», а период на посту мэра стал серьезным испытанием. За время руководства городом удалось реализовать ряд знаковых проектов, положительно повлиявших на развитие Петропавловска‑Камчатского, считает уже бывший мэр. Однако не все накопившиеся за годы проблемы удалось решить. В частности, он указал на сложности с ликвидацией последствий аномальных снегопадов прошлой зимой.



«И это стало отчетливо видно прошедшей зимой… К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов», — написал Беляев.