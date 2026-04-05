05 апреля 2026, 19:42

Российский футбольный клуб «Балтика» отреагировал на пожар в ТЦ Калининграда

Пресс-служба ФК «Балтика» в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Гиант» в Калининграде.





Возгорание на Московском проспекте произошло 5 апреля. По данным МЧС России, площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров.





«Ужасная трагедия. «Балтика» вместе со всеми калининградцами разделяет переживания в связи с трагедией, произошедшей на Московском проспекте в ТЦ «Гиант». Мы вместе с вами», — гласит публикация.