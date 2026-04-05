Трамп заявил, что Иран был проверкой для НАТО
Трамп: конфликт США с Ираном был проверкой для НАТО
Предложение союзникам по НАТО присоединиться к военной операции против Ирана было «проверкой» боеспособности альянса.
Об этом заявил в интервью телеканалу ABC президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, он хотел убедиться, что блок представляет собой «бумажного тигра», у которого нет ни кораблей, ни реальных возможностей.
«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так?» — сказал политик.28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Кроме того, удары наносились по военным объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.