Трамп заявил, что Иран был проверкой для НАТО

05 апреля 2026, 22:58

Трамп: конфликт США с Ираном был проверкой для НАТО

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Предложение союзникам по НАТО присоединиться к военной операции против Ирана было «проверкой» боеспособности альянса.





Об этом заявил в интервью телеканалу ABC президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, он хотел убедиться, что блок представляет собой «бумажного тигра», у которого нет ни кораблей, ни реальных возможностей.





«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так?» — сказал политик.