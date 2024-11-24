Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Мэр Собянин: на севере Москвы в жилых кварталах по реновации появятся соцобъекты

Мэр Собянин: на севере Москвы в жилых кварталах по реновации появятся соцобъекты

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Соцобъекты появятся на севере столицы в рамках реновации, написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что темпы строительства наращиваются.
«Сейчас наращиваем темпы — в стадии строительства и проектирования находится еще около 50 новостроек. Параллельно развиваем социальную инфраструктуру», — гласит публикация.
Известно, что в северном округе уже введены в эксплуатацию 45 жилых комплексов. Более 18,5 тысячи жителей округа уже получили свое современное жилье, добавил мэр.



В районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест, а в Западном Дегунине возводят здание для дошколят на полторы сотни мест.

Также будет детский сад с бассейном на 350 мест и образовательный комплекс на 900 школьных мест и полсотни дошкольных.

Читайте также:

Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей

Губернатор МО Воробьев поздравил подмосковных женщин с Днем матери

В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
#мир
#россия
#москва
#сергей собянин
#реновация
#мэр
#новости
Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей
Депутат ГД Бессараб: материнский капитал через 3 года достигнет миллиона рублей
24 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/macniak

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России будет увеличиваться маткапитал. Об этом информирует «Парламентская газета».
Уточняется, что размер выплаты на второго ребенка достигнет миллиона рублей уже через три года, если семья не получала маткапитал при рождении первого ребенка. С 1 февраля следующего года выплаты увеличатся для всех получателей.

Отмечается, что выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысяч рублей.

Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков рассказал, как при росте инфляции сохранить капитал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи

В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов за неработающий вентилятор
#семья
#выплаты
#материнский капитал
#маткапитал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи
Mash: в Сочи бизнесвумен продает шестиэтажный особняк за 2,4 млрд рублей
24 ноября 2024, 17:09

Фото: iStock/bastan

Российская бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Шикарный особняк с бассейном находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья. По соседству с особняком располагаются пентхаусы Владимира Винокура и Льва Лещенко.



Дом полностью укомплектован дорогой брендовой мебелью из Италии, а также люксовой техникой. Стоимость особняка составляет 2,4 млрд рублей. Прмиечательно, что недвижимость Аксельрод считается одной из самых дорогих на курорте.

Читайте также:

Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов за неработающий вентилятор

В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

People: королева Камилла не пришла на мероприятие из-за состояния здоровья

#дом
#недвижимость
#гостиницы
#деньги
#сочи
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор МО Воробьев поздравил подмосковных женщин с Днем матери
24 ноября 2024, 13:22

Андрей Воробьев поздравил женщин МО с Днем матери (Фото: Екатерина Агеева)

Подмосковных женщин поздравил с Днем матери губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вручил награды от президента России многодетным семьям — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почётный знак «Материнская слава».
«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, Президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны», — сказал глава подмосковного региона.

Перед этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, о том, что в стране должно быть Десятилетие семьи. Она подчеркнула, что для достижения желаемых результатов, нужны силы, время и вложения.

День матери отмечается в воскресенье, 24 ноября. Его идея заключается в поддержке и вдохновении женщин, которые играют важнейшую роль в человеческой жизни. Первая попытка учредить праздник в России состоялась в 1915 году.

Читайте также:

Отец России-Святосии-Святороссии решил назвать 15-го ребёнка в честь «Орешника»

В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов»

В Ленинском городском округе состоялась ежегодная Спартакиада дошкольников
#мир
#подмосковье
#праздники
#день матери
#андрей воробьёв
#новости подмосковья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов за неработающий вентилятор
24 ноября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Предприниматель из Подмосковья отсудил 300 миллионов рублей у BMW за неработающий вентилятор, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечают авторы, автомобиль BMW Х7 россиянин купил за 11 миллионов рублей в 2021 году в полной комплектации с обдувом спинок передних мест.
«Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине...» — сказано в материале.

В итоге владелец подал иск о замене машины. Суд решил, что компания должна выплатить неустойку до замены авто, но, покинув РФ, BMW не стала делать этого. В результате накопились пени в размере 6,5 миллиона в месяц.

Ранее сообщалось, за что на россиянку подал в суд солдат НАТО.

Читайте также:

Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

Суд в Иркутске вынес приговор заключённым, насиловавшим и пытавшим сокамерников

Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции
#мир
#россия
#россияне
#подмосковье
#суд
#новости подмосковья
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта одна из главных тайн Христа
Ученые из Ла Сапиенца нашли под Храмом Гроба Господня остатки римского святилища
24 ноября 2024, 10:03

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Археологи университета Ла Сапиенца сделали два важных открытия во время своих исследований Храма Гроба Господня в Иерусалиме, передает РИА Новости.
Первое открытие показало, что в древности данный исследуемый участок был занят огромным карьером. Доказательства этого включают глубокие разрезы в скале и останки необработанных камней.

Археологи также обнаружили аккуратно выполненное каменное плато и остатки римского святилища, которое стало вторым открытием. Уточняется, что оно не имеет отношения к христианству — плато оказалось языческим.

Ранее сообщалось, что ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Археологи из Мексики нашли индейский портал в мир мёртвых

Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»

Археологи обнаружили один из крупнейших кладов украшений и монет в Великом Новгороде
#ученые
#радио 1
#участок
#портал
#отношения
#плато
#мир
#археология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах
24 ноября 2024, 08:52

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что владелец может пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места. Во время подготовки плана будет учтена не только проектная документация здания, но и документы, которые подтверждают право собственности на долю.

Отмечается, что в соответствующем уведомлении будут контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схема расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техническим планом, а также срок для возражений (30 дней).

Ранее сообщалось, что пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам
#данные
#документы
#парковки
#план
#право
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет
24 ноября 2024, 07:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев). Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
В 2021-2024 годах данный показатель составлял 22 года или 264 месяца.

Согласно закону, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных статистики о продолжительности жизни граждан РФ. Для мужчин возраст составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Это сделано согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, которая утверждена правительством РФ.

Ранее сообщалось, что С 1 января следующего года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
#радио 1
#пенсии
#выплаты
#закон
#возраст
#путин
#налог
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря
Вильфанд: снежный покров сохранится в Москве и области до 1 декабря
24 ноября 2024, 03:51

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снежный покров в Москве и области сохранится до начала декабря, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что снег, выпавший в результате прихода циклона, может не растаять до конца следующей недели, температура упадет к пятнице, ночью она будет ниже нуля.

«В большой степени вероятности можно говорить о том, что до конца следующей недели температура будет такая, что снег еще останется», – уточнил Вильфанд.

Начиная со следующей пятницы днем температура будет колебаться в диапазоне от минус двух до плюс двух градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в воскресенье днем в Москве и области ожидается сильный гололед. В ночь на воскресенье температура в Москве и области опустится до минус четырех.

Читайте также:

Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных

Синоптик Леус предупредил о трети нормы осадков ноября в Москве за субботу

Москвичам пообещали небольшую зиму
#погода
#москва
#подмосковье
#температура
#осадки
#гололёд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев рассказал о производстве оружия для СВО
24 ноября 2024, 03:32

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил телеканалу Al Arabiya, что большая часть оружия для нужд специальной военной операции (СВО) производится в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся», – отметил Медведев в интервью, записанное на «Уралвагонзаводе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство оружия в России за два года выросло в несколько раз, а производство боеприпасов, в частности, увеличилось в 14 раз. По его словам, большинство предприятий ОПК своевременно и качественно выполняют задачи гособоронзаказа.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

Читайте также:

США знали о планах РФ применить экспериментальное оружие

«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»

«Вы же этого хотели»: Медведев оценил удар «Орешником» по Украине
#дмитрий медведев
#совбез
#владимир путин
#орешник
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате