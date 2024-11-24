Мэр Собянин: на севере Москвы в жилых кварталах по реновации появятся соцобъекты

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)
Соцобъекты появятся на севере столицы в рамках реновации, написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что темпы строительства наращиваются.
«Сейчас наращиваем темпы — в стадии строительства и проектирования находится еще около 50 новостроек. Параллельно развиваем социальную инфраструктуру», — гласит публикация.Известно, что в северном округе уже введены в эксплуатацию 45 жилых комплексов. Более 18,5 тысячи жителей округа уже получили свое современное жилье, добавил мэр.
В районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест, а в Западном Дегунине возводят здание для дошколят на полторы сотни мест.
Также будет детский сад с бассейном на 350 мест и образовательный комплекс на 900 школьных мест и полсотни дошкольных.
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