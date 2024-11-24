Губернатор МО Воробьев поздравил подмосковных женщин с Днем матери

Андрей Воробьев поздравил женщин МО с Днем матери (Фото: Екатерина Агеева)
Подмосковных женщин поздравил с Днем матери губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вручил награды от президента России многодетным семьям — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почётный знак «Материнская слава».
«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, Президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны», — сказал глава подмосковного региона.
Перед этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, о том, что в стране должно быть Десятилетие семьи. Она подчеркнула, что для достижения желаемых результатов, нужны силы, время и вложения.
День матери отмечается в воскресенье, 24 ноября. Его идея заключается в поддержке и вдохновении женщин, которые играют важнейшую роль в человеческой жизни. Первая попытка учредить праздник в России состоялась в 1915 году.
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Никита Кротов