Мэр Собянин: в столице поставили еще 87 указателей исторической навигации

Около 4450 участников и ветеранов СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев» за первые сутки набора. Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает телеграм-канал программы. По его словам, каждому из них будут стремиться дать высокий уровень сервиса и актуальные знания.