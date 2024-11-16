Мэр Собянин: в столице поставили еще 87 указателей исторической навигации

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Еще 87 указателей исторической навигации поставили в Москве, написал градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале. Уточняется, что они помогут узнать больше об известных личностях: ботаниках, географах, антропологах и других.
«В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь — к улице Семенова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года», — сказано в публикации мэра.Кроме того, установлены первые таблички с QR-кодами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые расскажут о героях исторических сражений.
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Никита Кротов