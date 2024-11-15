В России увеличилось число опасных погодных явлений

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Глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков заявил, что число опасных погодных явлений в России увеличилось в два раза.
«Количество опасных явлений, которые наносят ущерб человеку и экономике нашей страны, увеличилось. Если ещё пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», — приводит NEWS.ru комментарий Шумакова.
При этом он добавил, что Росгидромету удаётся прогнозировать опасные погодные явления, которые могут представлять серьёзную угрозу как для здоровья и жизни людей, так и для экономики страны не хуже, чем это делают подобные службы других стран мира.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.
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