В октябре по заявкам жителей Подмосковья устранили плесень в 60 квартирах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье за октябрь по заявкам жителей устранена плесень более чем в 60 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нередко в многоквартирных домах появляется плесень. Чаще всего она возникает из-за промерзаний стен, повышенной влажности воздуха или ненадлежащего содержания жилых помещений собственниками. Поражёнными могут оказаться все стены или отдельные участки. Проблема проявляется в основном в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома», – пояснили в министерстве.В Минчистоты напомнили, что управляющие компании должны своевременно обслуживать и регулярно обследовать фасады МКД. Это поможет сохранить теплоизоляцию и предотвратить возникновение грибка в жилых помещениях.
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Лора Луганская