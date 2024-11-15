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В октябре по заявкам жителей Подмосковья устранили плесень в 60 квартирах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье за октябрь по заявкам жителей устранена плесень более чем в 60 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Нередко в многоквартирных домах появляется плесень. Чаще всего она возникает из-за промерзаний стен, повышенной влажности воздуха или ненадлежащего содержания жилых помещений собственниками. Поражёнными могут оказаться все стены или отдельные участки. Проблема проявляется в основном в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома», – пояснили в министерстве.
В Минчистоты напомнили, что управляющие компании должны своевременно обслуживать и регулярно обследовать фасады МКД. Это поможет сохранить теплоизоляцию и предотвратить возникновение грибка в жилых помещениях.

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В России увеличилось число опасных погодных явлений
15 ноября 2024, 22:27

Фото: iStock/ES3N

Глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков заявил, что число опасных погодных явлений в России увеличилось в два раза.
«Количество опасных явлений, которые наносят ущерб человеку и экономике нашей страны, увеличилось. Если ещё пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», — приводит NEWS.ru комментарий Шумакова.

При этом он добавил, что Росгидромету удаётся прогнозировать опасные погодные явления, которые могут представлять серьёзную угрозу как для здоровья и жизни людей, так и для экономики страны не хуже, чем это делают подобные службы других стран мира.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.

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Россиян пригласили присоединиться к инициативе #ЩедрыйВторник
15 ноября 2024, 22:09

Фото: сайт givingtuesday.ru/

3 декабря в России пройдёт акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, главная цель которого – привлечь внимание общественности и вовлечь людей в благотворительную деятельность, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники могут выбрать любой формат акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство. НКО используют этот день для привлечения новых доноров и волонтёров», – говорится в сообщении.
Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности». Мероприятия в рамках инициативы будут проходить с 25 ноября по 10 декабря.

Подробную информацию об инициативе #ЩедрыйВторник можно найти на сайте проекта.

Акция проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития. За это время к ней присоединились около 4,5 тыс. организаций из 260 населённых пунктов страны. В дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2,7 раза.

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#россия
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Временное пребывание украинцев в РФ могут ограничить до конца марта 2025 года
15 ноября 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Daria_Serdtseva

Временное пребывание украинцев, а также их право на работу в РФ может быть ограничено до конца марта грядущего года, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — гласит документ.
Подчеркивается, что среди условий для этого: медобследование на наркотики, инфекции и ВИЧ, а также обязательная дактилоскопия.

До указанной даты, уточняет проект, временно пребывающие в РФ украинцы могут работать. При этом им также необходимо пройти медобследование, дактилоскопию и фотографирование.

Указ, если он вступит в силу, не распространится на украинцев, которые освободились из мест лишения свободы, а также создающих угрозу нацбезопасности РФ или предоставивших о себе недостоверные сведения.

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В Подмосковье начали тестировать систему «Антисон» для водителей автобусов
15 ноября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто стартовало тестирование новой системы «Антисон». Это автомат для контроля состояния водителя автобуса на линии, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Программно-аппаратный комплекс, отслеживающий самочувствие водителей, установили на автобусе «ЛиАЗ», курсирующем по маршруту № 856 «Красногорск (Ильинский бульвар) – Москва (м. Тушинская).

Система «Антисон» – современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе эта система значительно улучшит условия труда и позволит вовремя предотвращать опасные ситуации.
«Антисон» активируется автоматически при запуске двигателя. Камера, установленная на панели напротив водителя, фиксирует положение головы и состояние лица по более чем 60 точкам. В случае признаков утомления или отвлечения система подает звуковой сигнал водителю, предупреждая об опасности», – пояснили в пресс-службе.
Через несколько секунд данные о нештатной ситуации передаются в Центр мониторинга и диспетчерскую службу Мострансавто.

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Россиянам раскрыли, что необходимо сделать в дачном саду накануне зимы
Садовод Рыкалина рекомендовала убрать участок
15 ноября 2024, 19:53

Фото: iStock/Jozef Durok

Садовод Марина Рыкалина заявила, что перед зимним сезоном на дачном участке рекомендуется убрать весь органический мусор, опавшие листья и плоды.
Также нужно защитить штамбы деревьев от морозобоины, а также сделать укрытие слабозимостойких растений. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что немаловажным будет разложить на участке приманки для мышей.

А до этого сообщалось, что сегодня, 15 ноября, в праздник святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними нельзя ломать ветви деревьев. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется и просить людей о помощи, есть много сладкого, пить алкоголь, а также давать деньги в долг.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщала, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках.

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Подмосковным коммунальщикам накануне зимы передали девять ломовозов
15 ноября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в преддверии зимы состоялась передача муниципалитетам девяти ломовозов. Всего до конца осени городским округам будет поставлено 14 таких машин, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Переданная техника направлена в Балашиху, Дмитров, Каширу, Коломну, Лобню, Можайск, Павловский Посад, Пушкинский, Сергиев Посад и другие городские округа региона. Ломовозы улучшат работу коммунальных служб, ответственных за уборку и вывоз отходов», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, всего за год власти Подмосковья дополнительно приобрели более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. Помимо ломовозов, автопарк пополнили самосвалы, мини-погрузчики, газели и экскаваторы-погрузчики.

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#минчистоты
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#техника
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#автомобили
#подмосковье
#московская область
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В Люберцах перегородили 16 опасных троп через железнодорожные пути
15 ноября 2024, 19:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Сотрудники администрации городского округа Люберцы за неделю выявили и устранили 16 проломов, которые вели к опасным тропам через железнодорожные пути. Они также восстановили 35 кв. м. ограждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
«Несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях МЦД «Малаховка», а также перегоне «Красково – Малаховка», – отметил Волков.
Он добавил, что за неделю в рамках профилактики травматизма на железной дороге прошло18 профилактических бесед с потенциальными нарушителями. Помимо этого, прошла 21 проверка, по итогам которых к административной ответственности привлекли двух нарушителей.

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#железная дорога
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#подмосковье
#московская область
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В России зафиксирован рост спроса на «вторичку» с июня
15 ноября 2024, 19:12

Фото: iStock/Felix Geringswald

В России с июня этого вырос спрос на вторичное жильё в среднем на 10% по стране. Об этом говорят данные «Авито Недвижимость».
«Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Такие покупатели изучают рынок, чтобы выйти на сделку позднее», — прокомментировал в беседе с «Известиями» управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал, что освободиться от НДФЛ при ипотеке можно, подав в налоговую декларацию и приложив документы, подтверждающие, что ипотечный кредит был получен до 31 декабря 2024 года.

«Большинство людей, которые подпадают под налогообложение, уже заключили ипотечные сделки. А из тех, кто только собирается заключить договор, льготными ставками сможет воспользоваться лишь малая часть, да и банки часто отказывают в заключении договоров, так как лимиты, выделенные на льготные ипотеки, давно исчерпаны», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Зайнуллин.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

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Подмосковный школьник Даниил Попов стал победителем викторины «Атомный урок»
15 ноября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Девятиклассник звенигородской школы «КвантУм» Даниил Попов стал победителем интеллектуальной викторины Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Всего победителей – семь, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Всероссийские викторины проводились в рамках отборочного этапа конкурса для педагогов «Атомный урок» с 16 по 25 октября. В них приняли участие более 30 тыс. школьников и студентов из всех регионов. Для участников организовали внеурочные профориентационные занятия об атомной отрасли. Их провели конкурсанты «Атомного урока», – рассказали в ведомстве.
Правильные ответы школьников сформировали рейтинг, по итогам которого определились 70 педагогов-полуфиналистов конкурса «Атомный урок».

Семь победивших в викторинах школьников и студентов войдут в состав Детского жюри большого очного финала Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок», который состоится 8 декабря в Музее «Атом» на ВДНХ.

Педагог-победитель конкурса сможет участвовать в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в будущем году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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