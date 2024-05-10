Мэр Томска Махиня пообщался с ветераном ВОВ после инцидента с водой на параде

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Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Бондаренко, которому не дали воды во время парада Победы. В своём Telegram-канале глава региона написал о телефонном разговоре и приглашении на личную встречу 13 мая.
Махиня отметил, что в ходе разговора убедился, что ветеран чувствует себя хорошо. Они обсудили прошедший праздник и затронули жизненные вопросы. По словам мэра, Бондаренко высоко оценил организацию парада Победы, который прошёл в Томске. Он даже сравнил его с московским.
Также собеседники назначили личную встречу. Махиня приедет к ветерану 13 мая, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с его домом.
Ранее сообщалось, что 98-летний Фёдор Бондаренко во время парада Победы не получил воды, в чём обвинили заммэра города. По словам ветерана, девушка несла ему воду, но её с трибуны выгнал чиновник, который потребовал не портить «картинку для телевидения».
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Также собеседники назначили личную встречу. Махиня приедет к ветерану 13 мая, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с его домом.
Ранее сообщалось, что 98-летний Фёдор Бондаренко во время парада Победы не получил воды, в чём обвинили заммэра города. По словам ветерана, девушка несла ему воду, но её с трибуны выгнал чиновник, который потребовал не портить «картинку для телевидения».
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Анастасия Чинкова