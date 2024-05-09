Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада

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Ветеран Великой Отечественной войны из Томска Федор Бондаренко выразил недовольство тем, что к нему на трибуну во время парада не пустили девушку с водой. По словам, ветерана девушку прогнал заместитель мэра города.
Бондаренко утверждает, что отказ пропустить девушку с водой объяснили нежеланием портить «картинку для телевидения». В результате, ветерану пришлось вызывать скорую помощь, и в настоящее время он лежит дома с температурой 38 градусов.
В свою очередь, представители мэрии Томска сообщили, что на трибуну во время парада не допускались посторонние люди из соображений безопасности. Они утверждают, что вода была предложена всем ветеранам и находилась в коробках непосредственно на трибуне. Также на месте находились сотрудники, готовые помочь ветеранам по любым вопросам.
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