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99-летний ветеран ВОВ Владимир Шелудько из Донецка заявил, что принял бы участие в СВО на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».
Ветеран рассказал, что на Украине живут его родственники. Он отметил, что это его родная земля. По его словам, если бы он был строевой, то принял бы участие в СВО.
Шелудько выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном противостоянии. Он считает, что россияне и украинцы будут жить вместе. Однако победу не стоит затягивать, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Шелудько выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном противостоянии. Он считает, что россияне и украинцы будут жить вместе. Однако победу не стоит затягивать, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова