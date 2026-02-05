Mercedes 1933 года выпуска выставили на продажу в Новосибирске

05 февраля 2026, 18:01

Фото: iStock/Gaschwald

В Новосибирске выставили на продажу Mercedes-Benz 1933 года выпуска с пробегом 20 тысяч км за 330 тысяч рублей. Продавец уверяет, что после реставрации автомобиль будет стоить порядка 20 миллионов рублей.





По данным Om1 Новосибирск, в объявлении указано, что автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.





«С документами! ПТС-книжка. Mercedes-Benz w21 1933 г., оригинальность и комплектность оценивайте по фото. Машина запускается и едет. Через восемь лет технике будет 100 лет, обладать этим авто — это обладать историей», — написал владелец авто на сайте с объявлениями «Авито».