Мэрия Кемерова следит за уборкой мусора в городе

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Глава города Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что после многочисленных жалоб жителей на работу регионального оператора «Чистый город» администрация проверяет качество уборки в районах.
«По поручению губернатора мы делаем объезды города и анализируем кратность и чистоту вывоза контейнеров», — цитирует слова Анисимова издание «Сiбдепо».По его словам, для стабилизации ситуации мэрия анонсировала для горожан прямые линии с руководителями оператора, кроме того, муниципалитет будет вынужден принимать жёсткие меры в отношении компании.
Также известно, что на работу «Чистого города» жалуется жители других городов Кузбасса.
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Анастасия Чубина