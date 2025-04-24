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В Подмосковье на майских праздниках перейдут на усиленный вывоз мусора

Фото: istockphoto.com/Miravision

Фото: istockphoto.com/Miravision

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На усиленный режим работы перейдут региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Московской области во время майских праздников, чтобы справиться с ростом объёма мусора в садоводческих товариществах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Традиционно на майских праздниках дачники убирают участки после зимы и приступают к огородным работам, из-за чего ежегодно в этот период растёт объём отходов. Поэтому в течение всех праздничных дней мусор будут вывозить чаще», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что на контейнерных площадках Московской области в преддверии летнего сезона увеличивают количество мусорных баков и устанавливают дополнительные бункеры для крупногабаритных отходов.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 апреля достигла шести баллов
24 апреля 2025, 10:13

Фото: istockphoto.com/Miravision

На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 24 апреля, основные сложности с проездом наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила предприятие в Шатуре
24 апреля 2025, 10:00

Наталья Чудакова (слева). Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Швейную фабрику «Экотекс», открывшуюся в Шатуре меньше года назад, посетила и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На шатурской фабрике шьют форму для футболистов клуба «Спартак» и выполняют государственный оборонный заказ.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное предприятие тоже получает финансовую поддержку от правительства региона», — отметила Наталья Чудакова.
Сейчас на фабрике работают 30 швей, открыто ещё 60 вакансий. Для решения кадрового вопроса руководство фабрики заключило договор с техникумом: студенты могут подписать целевое соглашение с производством и по окончании учёбы сразу трудоустроиться.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове
24 апреля 2025, 09:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс площадью около 13 тысяч квадратных метров начала строить в индустриальном парке «iЩелково» компания «ЛМ Декор», специализирующаяся на выпуске рулонных штор, в дополнение к уже имеющимся мощностям, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новый проект составляет 800 миллионов рублей, проект планируется реализовать в течение двух лет. В новом комплексе будет создано не менее 150 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Запуск нового производства позволит компании не только значительно нарастить объём выпускаемой продукции, но и разнообразить ассортимент, расширив линейку рулонных штор и карнизов.

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Мошенники забрали у пенсионера из Химок около 4 млн рублей
24 апреля 2025, 09:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Почти 4 миллиона рублей потерял 76-летний житель Химок из-за мошенников, полицейские задержали молодого человека, исполнявшего роль курьера в преступной схеме, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Он рассказал, что аферисты пытаются перевести деньги со счёта пенсионера на помощь Украине, однако средства удалось заморозить. Но чтобы полностью их обезопасить, счёт необходимо обналичить и передать всю сумму курьеру», — говорится в сообщении.
Пенсионер так и сделал, но потом понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Полицейские сумели задержать 20-летнего жителя Московской области, приезжавшего за деньгами. У него в телефоне они обнаружили пошаговую инструкцию от «работодателей».

Задержанный рассказал, что нашёл эту работу через интернет. В его обязанности входило забирать деньги по указанным нанимателем адресам и переводить их на цифровой кошелёк в криптовалюте, оставляя себе процент от суммы.
Полицейские ищут других участников мошеннической схемы, а также выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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В Наро-Фоминске помогли пациентке с осложнениями после травмы позвоночника
23 апреля 2025, 19:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Наро-Фоминской больницы спасли женщину, у которой травма позвоночника привела к серьёзным осложнениям. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение обратилась 40-летняя жительница, пять лет страдавшая от выпадения прямой кишки. С её слов, она перенесла травму позвоночника.

Проблема ухудшала качество жизни, так как прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет. Периодически возникали ущемления, которые в последнее время стали происходить всё чаще. У женщины не получалось удерживать содержимое прямой кишки.

Врачи провели комплексное обследование и приняли решение об операции. Её выполнили лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола.
«Мы зафиксировали прямую кишку и её выпадающую часть специальной сеткой и устранили основную проблему. Для коррекции анальной недостаточности провели сфинктерпластику, восстановив тонус мышечного кольца. Такие вмешательства позволяют минимизировать травматичность и сократить сроки восстановления пациентов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Альберт Тинис.
Уже на пятый день после операции пациентка была выписана. Благодаря современным методам лечения после многолетних страданий она смогла вернуться к нормальной жизни.

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