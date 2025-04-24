В Подмосковье на майских праздниках перейдут на усиленный вывоз мусора

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На усиленный режим работы перейдут региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Московской области во время майских праздников, чтобы справиться с ростом объёма мусора в садоводческих товариществах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Традиционно на майских праздниках дачники убирают участки после зимы и приступают к огородным работам, из-за чего ежегодно в этот период растёт объём отходов. Поэтому в течение всех праздничных дней мусор будут вывозить чаще», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что на контейнерных площадках Московской области в преддверии летнего сезона увеличивают количество мусорных баков и устанавливают дополнительные бункеры для крупногабаритных отходов.
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Лев Каштанов