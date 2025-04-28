В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Общеобластной субботник провели на 26 площадках в муниципальном округе Шатура, участники не только убирали скопившийся за зиму мусор, но и красили лавочки и бордюры, а также сажали деревья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из площадок субботника стал шатурский парк им. Гагарина, уборку там провели представители трудовых коллективов округа. Там же волонтёры помогали всем желающим принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирования комфортной городской среды».
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
А на проспекте Маршала Борзова в рамках акции «Сад памяти» высадили клёны. Участие в акции приняли глава Шатуры Николай Прилуцкий, депутаты, сотрудники администрации и общественники.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Субботник проходил и в Рошале, там главными площадками стали улицы Октябрьской Революции и Косякова.
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Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
А на проспекте Маршала Борзова в рамках акции «Сад памяти» высадили клёны. Участие в акции приняли глава Шатуры Николай Прилуцкий, депутаты, сотрудники администрации и общественники.
«Пройдёт всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было холодно и ветрено, а улицы наших городов будут радовать глаз деревьями невероятной красоты», — сказал Николай Прилуцкий.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Субботник проходил и в Рошале, там главными площадками стали улицы Октябрьской Революции и Косякова.
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Лев Каштанов