Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках

В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Общеобластной субботник провели на 26 площадках в муниципальном округе Шатура, участники не только убирали скопившийся за зиму мусор, но и красили лавочки и бордюры, а также сажали деревья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из площадок субботника стал шатурский парк им. Гагарина, уборку там провели представители трудовых коллективов округа. Там же волонтёры помогали всем желающим принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирования комфортной городской среды».

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

А на проспекте Маршала Борзова в рамках акции «Сад памяти» высадили клёны. Участие в акции приняли глава Шатуры Николай Прилуцкий, депутаты, сотрудники администрации и общественники.

«Пройдёт всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было холодно и ветрено, а улицы наших городов будут радовать глаз деревьями невероятной красоты», — сказал Николай Прилуцкий.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Субботник проходил и в Рошале, там главными площадками стали улицы Октябрьской Революции и Косякова.

Читайте также:

Сотрудники «Мосэнергосбыта» привели в порядок территорию у мемориала в Шатуре

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила предприятие в Шатуре

Юные шатурские музыканты выступили на одной сцене с ансамблем «Россия»
#шатура
#субботник
#николай прилуцкий
#рошаль
#голосование
#уборка
«Каждый из вас – герой»: Воробьёв поздравил работников скорой помощи
28 апреля 2025, 13:05

Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье трудятся 10 тыс. работников скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя медиков с профессиональным праздником.
«Спасибо каждому из вас за спасение жизней, заботу и готовность помогать! Поздравляю каждого из вас с праздником! Каждый из вас – герой! Будьте здоровы и счастливы. Желаю побольше спокойных смен!», – написал глава региона в своём ТГ-канале.
Воробьёв также привёл истории тех, кто сегодня работает в скорой помощи в Подмосковье.

Фото: t.me/vorobiev_live

Фельдшер Светлана Румянцева из Истры спасает жизни больше 30 лет. Только за последние 3,5 года она выезжала почти на 5 тыс. вызовов.

Фото: t.me/vorobiev_live

Фельдшер Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева в профессии уже 19 лет. За 3,5 года также обслужила около 5 тыс. вызовов.

Фото: t.me/vorobiev_live

Особая роль – у водителей скорых. Свыше 30 тыс. км – на счету Николая Капустина из Одинцова. За 10 лет работы он ни разу не допустил аварийных ситуаций и не нарушал правила дорожного движения.

Фото: t.me/vorobiev_live

Александр Соболев из Электростали во время пандемии коронавируса отработал почти 470 часов, совершил порядка 6 тыс. выездов. За прошлый год проехал более 27 тыс. км.

Воробьёв также отметил, что в выездных бригадах в Подмосковье работают 7,6 тыс. человек – врачи, фельдшеры, медсёстры и медбратья, а также водители.

На работу в подмосковную службу скорой помощи приходят молодые специалисты. Только за прошлый год трудоустроились более 1 тыс. человек, а с начала этого года – 278.

Читайте также:

Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники

В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года

Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#скорая помощь
#праздник
#поздравление
#врачи
#медики
#водители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный и городской прокуроры провели в Солнечногорске приём участников СВО
28 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Личный приём граждан, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей провели в Солнечногорске заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и солнечногорский городской прокурор Дмитрий Антонов, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Граждане обращались по вопросам, связанным с получением льгот, федеральных и региональных выплат, а также с предоставлением социальных гарантий. Всем обратившимся дали необходимые разъяснения, а по сообщениям, требующим вмешательства прокуратуры, организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.
Личный приём был организован при взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО.

Читайте также:

Московская область: льготы участникам СВО, выплаты за службу по контракту, привилегии для семей

Участник СВО объяснил преимущества военного опыта для управленцев

В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях
#солнечногорск
#сво
#прокуратура
#приём
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья переехали более 200 человек
28 апреля 2025, 12:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 200 переселенцев из аварийного жилья переехали в новые квартиры за прошедшую неделю в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«В новое жильё переехали 209 человек, было расселено 87 аварийных помещений общей площадью более 33 тысяч квадрантных метров. Переселение проводилось в округах: Электросталь, Дмитровский, Шатура, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Серпухов, Пушкинский и Павлово-Посадский», — говорится в сообщении.
Кроме того, в новое жильё скоро смогут переехать из аварийных помещений жители шатурского посёлка Туголесский Бор и города Старая Купавна Богородского округа.

Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Читайте также:

В Звенигороде начался снос многоэтажки, простоявшей недостроенной 15 лет

В Балашихе построят воспитательно-образовательный центр на 375 мест

Капремонт школы в Высоковске завершат до конца лета
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#аварийное жильё
#расселение
#переселение
#московская область
#подмосковье
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники
28 апреля 2025, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Помощь врачей жителям и гостям Подмосковья может понадобиться в том числе и в предстоящие майские праздники. Поэтому важно знать, куда и когда можно обратиться, написал в своём ТГ-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скорая помощь и стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой – 112.Служба неотложной помощи поликлиник будет работать все праздничные дни. Можно обратиться в кабинет неотложной помощи с 8:00 до 20:00, а также вызвать врача на дом по телефону 122», – отметил Забелин.
Он пожелал, чтобы медицинская помощь не потребовалась жителям Подмосковья в праздники.

График работы поликлиник, стоматологий и женских консультаций указан на картинке.


Читайте также:

В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года

Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз

В МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с критическим нарушением сердечного ритма
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#май
#майские праздники
#медучреждения
#максим забелин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проверили более 113 км теплосетей в ходе подготовки к зиме
28 апреля 2025, 12:18

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подготовка теплоснабжающей инфраструктуры Московской области к следующему отопительному сезону уже началась, в настоящее время специалисты провели гидравлические испытания свыше 113 километров теплосетей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Испытания методом повышенного давления провели более чем на 113 км теплосетей, в результате было выявлено пять утечек», — говорится в сообщении.
Гидравлические испытания позволяют проверить прочность трубопроводов, заранее выявить и исправить скрытые дефекты, которые могли бы привести к аварии в зимний период. Испытания будут продолжаться в Подмосковье до начала отопительного сезона, чтобы к холодам все системы были полностью исправны.

Читайте также:

В Домодедове в этом году заменят три участка теплосетей и благоустроят сквер

В Минэнерго Подмосковья рассказали о модернизации теплоснабжения в двух округах

В Рузском муниципалитете появятся три новые котельные и очистные сооружения
#минэнерго мо
#трубы
#теплоснабжение
#теплотрасса
#испытания
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате