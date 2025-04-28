В неделю субботников «Мы за чистоту» в Подмосковье провели более 200 мероприятий

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Свыше 6 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в масштабной акции «Мы за чистоту», которая проходила с 18 по 27 апреля во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
К акции присоединились все города региона. Так, волонтёры из Дубны привели в порядок городские парки. В Люберцах благоустраивали территорию Кадетской школы. В Лосино-Петровском жители объединились для масштабной уборки в поселке Биокомбината.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Солнечногорске уборка прошла в формате «Чистых игр». Участники разделились на команды, чтобы, собирая мусор, побороться за кубок. Всего удалось собрать 802 мешка пластика, стекла, листвы, покрышек и металлических предметов.
В некоторых городах наводили порядок не только на улицах. Например, волонтёры из Шатуры убрались в квартирах пенсионеров – вымыли полы, окна и вынесли мусор.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Акция «Мы за чистоту» была организована Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке Добро.рф. Её приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.
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«В регионе участниками акции стали более 6 тыс. человек. Это волонтёры Подмосковья, активисты молодёжных организаций, участники спецоперации, неравнодушные люди. Всего провели более 200 мероприятий. Добровольцы проводили уборку в парках, дворах, на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега водоёмов от мусора. Особое внимание уделяли мемориалам памяти событий и героев Великой Отечественной войны. Активисты возлагали цветы, приводили памятники в порядок, благоустраивали территории», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
К акции присоединились все города региона. Так, волонтёры из Дубны привели в порядок городские парки. В Люберцах благоустраивали территорию Кадетской школы. В Лосино-Петровском жители объединились для масштабной уборки в поселке Биокомбината.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Солнечногорске уборка прошла в формате «Чистых игр». Участники разделились на команды, чтобы, собирая мусор, побороться за кубок. Всего удалось собрать 802 мешка пластика, стекла, листвы, покрышек и металлических предметов.
В некоторых городах наводили порядок не только на улицах. Например, волонтёры из Шатуры убрались в квартирах пенсионеров – вымыли полы, окна и вынесли мусор.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Акция «Мы за чистоту» была организована Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке Добро.рф. Её приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.
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Лора Луганская