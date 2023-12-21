Подмосковные спасатели предостерегли от катания с необорудованных горок

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах массового катания со снежных и ледяных горок в городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели разъяснили, что катание со стихийных возвышенностей грозит риском для здоровья. Особое внимание сони уделили любителям надувных саней.
Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали жителям кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах. Кроме того, нельзя задерживаться на старте и во время спуска, вставать на надувную камеру и скреплять «паровозиком» несколько саней.
Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.
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«Ватрушки» травмоопасны, так как во время спуска ими нельзя управлять. Надувные сани не имеют тормозных устройств, а скорость развивают приличную. Ещё любители острых ощущений привязывают их к снегокатам и снегоходам. Подобные эксперименты зачастую приводят к печальным последствиям», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.
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Лора Луганская