Подмосковные врачи рассказали об опасности катания на ватрушках

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Подмосковные врачи рассказали, какие ватрушки не принесут пользы здоровью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступил подросток с переломом бедра после катания на «ватрушке».
Врач отметил, что пациенту предстоит продолжительный курс реабилитации с повторной операцией по удалению металлических конструкций.
Стоит отметить, что «ватрушка» или тюбинг не являются безопасными и легкими в управлении как кажется на первый взгляд. Данный инвентарь не смогут обеспечить контролируемый спуск,а из-за своего небольшого веса они развивают очень большую скорость. Специалисты подчеркнули, что для зимних забав лучше отдать предпочтение санкам.
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«Проведено хирургическое лечение, отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми пластинами. <…> К сожалению, с началом зимы такие пациенты поступают к нам все чаще. Недавно мы прооперировали 13-летнего ребенка с переломом плечевой кости, сопоставили отломки и зафиксировали их», - отметил главный внештатный детский травматолог Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Стоит отметить, что «ватрушка» или тюбинг не являются безопасными и легкими в управлении как кажется на первый взгляд. Данный инвентарь не смогут обеспечить контролируемый спуск,а из-за своего небольшого веса они развивают очень большую скорость. Специалисты подчеркнули, что для зимних забав лучше отдать предпочтение санкам.
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Мира Полтева